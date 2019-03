Plus qu'un seul service de cordonnerie à Rimouski

Dans une société de consommation où il est facile d'acheter et de jeter, réparer des objets peut s'avérer plus fastidieux. De ce fait, les cordonniers se font de plus en plus rares, notamment à Rimouski.

Les Rimouskois n'ont plus qu'un seul endroit pour la réparation de chaussures.

Régis Desrosiers, le copropriétaire de Cordonnerie Saint-Pierre et Chaussures Danie, entreprises maintenant fusionnées, affirme que la demande est forte. Depuis qu'on est rendus seuls à Rimouski, on a une augmentation de 11 % de notre achalandage , souligne-t-il.

Il calcule qu'environ 10 000 objets lui sont confiés chaque année. Si le délai de réparation était auparavant de deux ou trois jours, les clients doivent maintenant attendre environ une semaine avant de récupérer leur objet.

C'est dû à la formation qui n'existe plus depuis plusieurs années, [...] depuis 1999. Pour ce qui est de la relève, c'est plus dur. Trouver des travailleurs spécialisés, c'est difficile. Régis Desrosiers, copropriétaire de Chaussures Danie et Cordonnerie Saint-Pierre

Pour l'heure, M. Desrosiers est d'avis qu'il a les équipiers nécessaires pour répondre à la demande. On va quand même réévaluer périodiquement , note-t-il.

D'abord ébéniste, Émile Bernard s'est tourné vers le métier de cordonnier il y a un peu plus d'un an. Photo : Radio-Canada

Une formation offerte par un passionné

Cela dit, de jeunes travailleurs choisissent tout de même le métier de cordonnier. C'est le cas d'Émile Bernard, qui se réjouit de donner une deuxième vie à des objets.

Dans une société de consommation comme la nôtre, ça m'a attiré , explique-t-il.

À la base, je suis ébéniste. Dans le fond, j'aime beaucoup le travail du bois et du cuir. [...] Richard était prêt à me former de même, sans [que j'aie à] aller à l'école. Émile Bernard, cordonnier

Richard Lachance est cordonnier depuis 1986. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

En effet, M. Bernard a été formé par un cordonnier d'expérience, directement en atelier. C'est Richard Lachance, qui pratique ce métier depuis 1986, qui a assuré l'enseignement.

J'adore ce métier. C'est pas un rituel. C'est toujours des choses différentes : des gants, des souliers, des bourses... On voit beaucoup de gens, j'aime ça , estime M. Lachance.

Alors que la récupération d'objets rejoint de plus en plus de citoyens soucieux de leur consommation, l'élève et le maître espèrent que d'autres jeunes travailleurs seront bientôt au rendez-vous.