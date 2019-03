Pose des pneus d'été : la patience recommandée

Je vous recommanderais d'attendre encore quelques jours, sinon quelques semaines avant de procéder. Les conditions routières ne sont pas idéales , conseille Serge Belzile, propriétaire de l'entreprise Remorquage Belzile.

CAA-Québec va dans le même sens

Selon CAA-Québec, avec une température en bas de 7 degrés Celsius, l'adhérence des pneus d'été diminue.

Légalement, on pourrait chausser nos pneus d'été demain. Mais en pratique, ce serait une mauvaise idée. Il tombe en moyenne 40-50 cm de neige en mars et avril. Prière de ne pas tirer sur le messager ;) — CAA-Québec (@CAA_Quebec) 15 mars 2019

Chez Amos Toyota, le directeur du service David Roch préfère programmer les rendez-vous des clients à la fin du mois d'avril ou au début du mois de mai pour faire les changements de pneus.

Parce que les conditions sont trop changeantes. Il y a des journées que l'asphalte est beau et le lendemain, c'est de la glace. C'est sûr que ce n'est pas sécuritaire de changer les pneus pour l'instant. [Par contre] si quelqu'un veut aller aux États-Unis on va le faire, mais on ne le suggère pas, c'est certain , précise-t-il.

Par ailleurs, une nouvelle mesure du Code de la sécurité routière devance au premier décembre la date limite pour installer les pneus d'hiver.