Mission accomplie pour les participants du Tour du mont Valin

Près de 450 fondeurs et raquetteurs ont bravé le froid et le vent à l'occasion du 34e Tour du mont Valin samedi.

Si cette journée marque la finale du circuit des Maîtres, il s'agit aussi d'un événement accessible à tous.

Les sportifs pouvaient parcourir entre 12 et 45 kilomètres.

Une piste de trois kilomètres a aussi été aménagée pour les jeunes de 12 ans et moins.

On est en fin de saison du ski de fond donc c’est comme la fête du ski de fond, du printemps, si on veut, et il y en a que ça fait plusieurs fois, 10 fois, 15 fois qu’ils participent. Pour plusieurs, c’est une tradition et c’est une motivation à s’entraîner tout l’hiver pour réussir les monts Valin , explique Lucie Maltais, directrice générale de l’événement.

Une cérémonie pour clore la saison de ski est prévue samedi soir au hangar de la Zone portuaire de Chicoutimi.