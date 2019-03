Les Remparts ont baissé pavillon 4-1 vendredi soir devant les Voltigeurs de Drummondville, au Centre Vidéotron.

« Je dois t'avouer que je suis vraiment content [de l'effort], parce qu'on t'a un calendrier de marde. Un calendrier de marde », a-t-il répété deux fois plutôt qu'une en conférence de presse après la défaite.

Deux jours plus tôt, l'équipe était à Baie-Comeau pour y affronter le Drakkar en soirée, à 19h30. Selon Roy, ses protégés sont revenus à Québec vers 5h 30 dans la nuit de jeudi. « [Les joueurs] là, sont pas couchés à cette heure-là! », a-t-il argué.

Ses protégés ont donc eu moins que 24 heures pour refaire le plein d'énergie avant de disputer deux matchs à Québec, vendredi et samedi.

« Qu'est-ce que tu veux que je demande à mes joueurs? Ils se donnés corps et âmes pour ce chandail-là et ce logo-là et pour les partisans qui étaient à la game ce soir. Mais c'est un calendrier de marde. Bonne soirée », a-t-il conclu avant de quitter le podium.

Les Remparts affrontent aujourd'hui les Saguenéens de Chicoutimi.