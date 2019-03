Des fonctionnaires fédéraux s’invitent à la cabane à sucre pour dénoncer Phénix

Les membres du Conseil régional d'action politique de l'Outaouais (CRAPO) de l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) ont exposé au politicien, qui tenait une activité au parc Dalton, les problèmes auxquels ils font face, dans l’espoir qu’une solution soit mise en place rapidement.

La plus grande inquiétude, c’est qu’on a encore des membres qui ne sont pas payés, et puis maintenant, ça fait trois ans , a déploré Diane Girouard, vice-présidente régionale pour le syndicat des travailleurs de la santé et de l’environnement de l’ AFPCAlliance de la fonction publique du Canada , lors de l'événement.

Diane Girouard (centre-gauche) et Louise Sicard (centre-droite) entourées de fonctionnaires touchés par les problèmes du système de paye Phénix. Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Il faut faire quelque chose, ça ne peut plus durer. Ça cause des dommages à la santé mentale, dans le milieu de travail, dans les milieux familiaux des employés. Diane Girouard, vice-présidente régionale, syndicat des travailleurs de la santé et de l’environnement, AFPC

C’est rendu au point où les gens sont en train de perdre leurs maisons, leur voiture. Leurs comptes de banque sont gelés par Revenu Québec parce qu’ils ne sont pas capables de payer leurs taxes , s’est pour sa part insurgée Louise Sicard, présidente du local 70008 de l’Alliance, elle aussi présente à l'événement.

Nos membres sont très motivés, après la grande manif du 28 février , a fait savoir le vice-président exécutif régional de l' AFPCAlliance de la fonction publique du Canada , Greg McGillis, dans un communiqué. Ce jour-là, des centaines de membres de l'alliance dans la région de la capitale nationale ont manifesté à Ottawa, bloquant l'accès à deux édifices du gouvernement fédéral.

Nous coordonnons des actions et des visites auprès des députés partout au pays. Nous demandons instamment au gouvernement de prendre des mesures urgentes concernant les négociations et les dédommagements liés à Phénix , a poursuivi M. McGillis.

Nous réclamons simplement une justice élémentaire pour nos membres qui continuent de souffrir, et nous espérons que M. MacKinnon transmettra notre message au premier ministre. Greg McGillis, vice-président exécutif régional, AFPC

L’AFPC fait des demandes au gouvernement fédéral pour remédier à la situation. Parmi celles-ci, le syndicat souhaite que le fédéral dédommage tous les fonctionnaires pour le calvaire qu'ils ont enduré sur le plan financier et émotionnel .

Par ailleurs, les représentants syndicaux exigent du gouvernement Trudeau qu’il augmente le personnel et qu’il fournisse la formation nécessaire pour aider les membres du Centre de contact avec la clientèle et du Centre des services de paye de la fonction publique et pour réduire le nombre de requêtes liées à Phénix , notamment.

L’AFPC souhaite aussi que le fédéral établisse un échéancier strict, assorti d'une obligation de rendre des comptes, pour stabiliser le système Phénix, éliminer l'arriéré et passer à un nouveau système de paye .

MacKinnon a « bon espoir »

Eux, comme moi, sont engagés à 110 % au règlement des problèmes associés au système de paye. Ils le savent. On est à peu près d’accord sur les choses à faire, les démarches à prendre , a pour sa part affirmé M. MacKinnon en marge de l’événement.