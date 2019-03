Des dizaines de propositions ont été élaborées à partir de consultations qui ont été faites en ligne. Les délégués voteront sur celles-ci demain.

Un survol de ces propositions réalisé par Radio-Canada laisse toutefois penser que le Bloc ne repartira pas sur des bases complètement neuves, et que le congrès ne sera que l’occasion de rafraîchir légèrement les vues du parti.

Le Bloc québécois doit l’initiative d’un tel congrès à son Forum jeunesse, qui avait lancé cette idée après tous les déchirements survenus au parti en 2018 et qui avaient culminé avec la démission de la chef Martine Ouellet en juin dernier.

Mme Ouellet avait pris cette décision à la suite d’un vote de confiance où elle n’avait reçu que 32 % d'appuis.

Pour le nouveau chef, Yves-François Blanchet, l’assemblée de la fin de semaine est la preuve que le Bloc a gagné en maturité.

« Depuis novembre [moment du lancement de la consultation en ligne], le Bloc québécois a montré qu’il a bien lu son passé récent. Qu’il en a tiré de graves leçons. Qu’il ne peut faire ce pour quoi il existe que dans l’unité », a-t-il déclaré samedi.

Cette unité dont parle M. Blanchet est cependant encore fragile. À preuve, la mise sous tutelle de l’association locale de la région de Châteauguay-Lacolle, dont plusieurs membres disaient vouloir lancer un nouveau parti, plus centré sur la mission indépendantiste.

Des invités rares

Un représentant du gouvernement de la Catalogne assiste aux discussions bloquistes, tout comme le chef intérimaire du Parti québécois, Pascal Bérubé.

Celui-ci affirme que les péquistes seront aux côtés du parti indépendantiste lors de la prochaine élection fédérale l’automne prochain.

« On est de la même famille politique. On a les mêmes espoirs pour le Québec et on va s’aider. On va s’entraider, on va être unis », assure-t-il.

Avec les informations de Michel Marsolais