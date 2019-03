Mutton Bay manque d'eau

Ces habitants de la municipalité de Gros-Mécatina n'ont plus d'eau depuis vendredi soir.

Il fait doux et on pense que ça a coupé le tuyau quelque part, parce qu'on ne peut pas fournir assez d'eau , explique le maire de Gros-Mécatina, Randy Jones. On remplit les réservoirs et aussitôt ils sont vides.

Il précise que la municipalité tente de régler le problème samedi.

J'ai demandé aux gens de la place de faire le tour avec mon inspecteur municipal pour essayer de trouver où est le problème.

Avec les informations de Djavan Habel-Turthon