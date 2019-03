Le Mont-Vidéo de Barraute accueille le Défi ski Leucan

Plus de 200 personnes sont attendues samedi au Mont-Vidéo de Barraute pour prendre part au Défi ski Leucan.

Il s'agit d'une activité qui vise à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille.

Les participants de tous âges et de tous les niveaux sont invités à amasser un minimum 500 $ en dons.

L'objectif des organisateurs cette année est d'amasser 60 000 $.

Nous c'est important. ça fait 10 ans qu'on le fait, on le maintien est c'est une activité qui est familiale, très en lien avec nos valeurs et ça nous permet d'être sur le terrain avec nos commanditaires [...] L'objectif de la journée c'est d'amasser des dons pour pouvoir donner des services aux enfants atteints de cancer et leur famille , explique le directeur régional de Leucan Abitibi-Témiscamingue, Kevin Seguin.

L'an passé, les organisateurs ont pu amasser 70 000 $.

Le Défi ski Leucan est une activité qui a lieu dans plusieurs autres régions du Québec.