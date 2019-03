Le défilé de la St-Patrick entraînera plusieurs fermetures de rues à Ottawa

Le défilé s'élancera à 11 h près de l'hôtel de ville d'Ottawa, au coin de l'avenue Laurier et de la rue Elgin.

Le cortège empruntera l'avenue Laurier vers l'ouest, avant de tourner sur la rue Bank en direction sud jusqu'au parc Landsdowne.

Une fête et un spectacle musical y sont prévus. Les festivités au parc Landsdowne se dérouleront jusqu'à 22 h.

Plusieurs fermertures de rues sont à prévoir. L'avenue Laurier sera fermée entre les rues Nicholas et Elgin, de 8 h à 12 h 30 et entre les rues Elgin et Bank, de 10 h à 12 h 30.

La rue Bank sera également fermée entre Laurier et le parc Landsdowne entre 10 h et 12 h 30.