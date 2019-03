La Sécurité publique étudie la régionalisation des forces policières

Le ministre de Sécurité publique, Carl Urquhart, précise que les services policiers l’ont approché pour revoir leur couverture. Il y a une tendance à étudier de nouveaux modèles policiers, incluant une collaboration régionale , estime le ministre par voie de communiqué.

Avec de nombreux appels pour un nouveau modèle, le ministère de la Sécurité publique va s’assurer qu’il y ait un niveau de sécurité adéquat pour l’ensemble des Néo-Brunswickois et que les coûts soient partagés de manière appropriée , indique M. Urquhart.

Carl Urquhart, ministre de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Je veux savoir, est-ce que c’est la bonne façon de faire ou est-ce que les gens sont plutôt satisfaits avec la manière que c’est fait maintenant? , demande le ministre.

Il compte se pencher sur les districts de services locaux ( DSLdistricts de services locaux ), les municipalités ou tout autre secteur souhaitant revoir la couverture policière.

Il doit y avoir un standard, juge Carl Urquhart. Si tu fais quelque chose à Saint-Jean ça doit être la même chose à Bathurst ou dans la Péninsule acadienne.

Lors de la révision, la province va consulter les municipalités en considérant les options de coopération régionale et de services centralisés.

Le Nouveau-Brunswick compte sept forces policières municipales et deux services régionaux, dans les régions de Rothesay et Quispamsis, et dans nord-est de la province, à Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher et Pointe-Verte.