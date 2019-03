Le Drakkar sort victorieux d'un festival offensif contre l'Océanic

Dix buts ont été comptés vendredi soir au Centre Henry-Leonard dans ce match opposant l'Océanic et le Drakkar. Ce sont les Nord-Côtiers qui ont tiré leur épingle du jeu.

En visite à Baie-Comeau, l'Océanic de Rimouski a d'abord ouvert la marque en profitant d'une confusion devant le filet d'Alex D'Orio.

Puis, la machine de Baie-Comeau s'est mise en marche.

En marquant quatre buts sans riposte, le Drakkar s'est retrouvé avec un adversaire jouant un hockey de rattrapage.

En revanche, la profondeur offensive de l'Océanic était au rendez-vous. Les Rimouskois ont presque réussi leur retour de l'arrière. En troisième période, Ludovic Soucy et Carson MacKinnon ont enfilé chacun un but.

L'écart n'est alors plus que d'un seul point.

Une partie de l'équipe de l'Océanic, sur le banc Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Ensuite, le Drakkar et l'Océanic ont marqué chacun un but. Finalement, en fin de troisième période et à bout de miracles, l'Océanic a retiré son gardien.

Or, le tout dernier but dans un filet désert n'a pas été réellement marqué. C'est que le Baie-Comois Gabriel Fortier a bien tenté de s'échapper vers la cage déserte, mais un défenseur de l'Océanic a fait obstruction.

L'arbitre n'a eu d'autres choix que d'accorder un but, plutôt que d'allouer au Drakkar un tir de pénalité.

La marque final est de 6 à 4.

Deuxième match samedi

L'Océanic pourra prendre sa revanche samedi. Les deux équipes seront de nouveau sur la patinoire du Centre Henry-Leonard, à 16 h, pour jouer leur dernière partie de la saison régulière.

En cas de victoire, le Drakkar terminera la saison en troisième position du classement général.

Peu importe l'issue du match, la formation rimouskoise terminera quant à elle au cinquième rang.