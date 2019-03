Un garçon de 8 ans est porté disparu à Edmonton, en Alberta

Le petit Noah Ducharme mesure 4 pieds et pèse environ 70 livres. Il a les cheveux bruns et courts.

La dernière fois qu’il a été vu, le jeune garçon se trouvait à l’angle de la 68e rue et de la 89e avenue, à Edmonton.



Il portait un coton ouaté vert foncé, des pantalons de couleur claire, des lunettes Nike noires et jaunes.



La police croit que l’enfant s’est fait enlever par sa mère, Brianne Hjalte, une femme autochtone de 31 ans. Elle mesure 5 pieds 7 et pèse 180 livres. Brianne Hjalte a les cheveux qui lui arrivent aux épaules. Elle portait un manteau et des pantalons foncés.

Elle conduirait une voiture Jeep Patriot de couleur argent, un modèle de 2008 immatriculé Z W K 8 4 4.



Plus de détails suivront.