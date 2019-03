La police d'Edmonton est à la recherche d'un garçon de 8 ans

Le petit Noah Ducharme mesure 4 pieds et pèse environ 70 livres. Il a les cheveux bruns et courts.

La dernière fois qu’il a été vu, le jeune garçon se trouvait à l’angle de la 68e rue et de la 89e avenue, près de l'école primaire Waverley, vers 14 h 50.



Il portait un coton ouaté vert foncé, des pantalons de couleur claire et des lunettes Nike noires et jaunes.

Selon la police, tout porte à croire que l'enfant s'est fait enlever par sa mère, Brianne Hjalte, une femme autochtone de 31 ans. Elle mesure 5 pieds 7 et pèse 180 livres.

Brianne Hjalte a les cheveux qui lui arrivent aux épaules. Elle portait un manteau et des pantalons foncés.

Brianne Hjalte. Photo : Edmonton Police

Deux heures après avoir lancé un avis d'alerte Amber, la police d'Edmonton a indiqué que la mère et son enfant, qui se déplaçaient au départ à bord d'une Jeep couleur argent, avaient changé de véhicule et se trouvaient à Calgary.

Il s'agirait une voiture Buick Century de couleur brun clair, un modèle de 2002 immatriculé MAE 903.

« Le public est avisé de ne pas s’approcher du suspect », ont indiqué les autorités.

Toute personne ayant des informations à ce sujet peut contacter la police d’Edmonton au 780-423-4567, ou #377 sur téléphone cellulaire.