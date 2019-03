Violent incendie chez un fabriquant de canons à neige à Boischatel

Les services d'urgence ont été appelés à intervenir en début de soirée au 5790, boulevard Saint-Anne.

Il s'agit du siège social canadien de l'entreprise HKD Snowmakers.

« À l’arrivée des pompiers, il y avait de fumée apparente dans l’entre-toit. L’incendie s’est rapidement propagé », indique le capitaine des pompiers de Boischatel, Alexandre Lajoie.

Le poids de la neige pourrait être à l'origine du brasier, indique le capitaine.

Une quarantaine de pompiers ont combattu le brasier. Photo : Radio-Canada / GUILLAUME CROTEAU-LANGEVIN

« On a constaté que le mât électrique était fracassé, probablement en raison des chutes de neige de la toiture. C’est la cause la plus probable à l’instant. »

Le bâtiment est une perte totale. « On a dû faire appel à une pelle mécanique pour mettre le bâtiment à terre », indique M. Lajoie.

Au total, une quarantaine de pompiers ont combattu les flammes pendant plus d'une heure.