Jason Kenney réfute les allégations de financement illégal

« Notre campagne à la chefferie du parti a suivi toutes les règles et les lois sur les finances. [...] Quand nous avons entendu les rumeurs des problèmes avec la campagne de Jeff Callaway, j'ai demandé à mon équipe s'ils étaient au courant des enjeux, des problèmes, et personne n'était au courant là-dessus », a expliqué Jason Kenney vendredi.

Pour la première ministre Rachel Notley, les allégations sont très sérieuses.

« S’il s’agissait de quelqu’un d’autre, il serait le premier à dire que cette personne n’est pas apte à être premier ministre », a lancé Rachel Notley.

Elle ajoute que Jason Kenney, qui multiplie les annonces préélectorales et qui souhaitait un déclenchement rapide des élections, voulait peut-être enterrer les allégations avant le scrutin.

« Je crois qu’il espérait probablement que les élections seraient finies avant que ces informations ne soient rendues publiques », a ajouté la première ministre.

Pour le politologue du campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta Frédéric Boily, ces révélations pourraient être très dommageables pour le Parti conservateur uni.

« Ce genre d'affaires a le potentiel de ternir l'image de Jason Kenney si des liens formels sont montrés entre cet ancien candidat et Jason Kenney. Surtout à l'aube d'une campagne électorale, ce n'est pas ce qu'il aurait voulu sur la scène politique », lance-t-il.

« Le problème, c'est de savoir s'il y a eu une entente formelle, comme on l'a laissé entendre avec un supposé enregistrement, où là on entendrait les deux s'entendre », explique Frédéric Boily. « Est-ce qu'il y a eu de l'argent qui a passé d'une campagne à l'autre? C'est là où ça devient beaucoup plus problématique pour les conservateurs et si jamais il y avait des liens formels révélés, là ce serait beaucoup plus dommageable. »

Lors de la course à la direction du Parti conservateur uni en 2017, Jeff Callaway était candidat. Il s'est rangé derrière Jason Kenney trois semaines avant le vote.