Des idées pour s'amuser avec les enfants pendant la semaine de relâche

La relâche scolaire est l’occasion pour les jeunes de prendre une pause bien méritée. Les activités ne manquent pas pour occuper les petits et les grands durant ce congé du mois de mars.

Un tour au musée

Profitez chaque jour d’activités variées et enrichissantes, proposées par des bénévoles, des conservateurs ainsi que des invités de marque. De l’identification d’insectes incroyables à la découverte de l'artisanat en passant par des divertissements originaux, le Musée Beaty de la biodiversité de l'Université de la Colombie-Britannique (UBC) propose de nombreuses animations en lien avec l'histoire naturelle pour tous les âges.

Du 13 au 31 mars, entrée gratuite.

Musée Beaty de la biodiversité, 2212 Main Mall, UBC.

Le Musée Beaty de la biodiversité Photo : Flickr / Beaty Biodiversity Museum

Une journée au village de Burnaby

Chasse au trésor et tour de carrousel sont les points forts du village de Burnaby. Si vous préférez axer votre visite sur la découverte, apprenez-en davantage sur la médecine chinoise en vous rendant à l’herboristerie Way Sang Yeun Wat Kee. Durant votre journée, vous aurez également la possibilité d’admirer le tramway interurbain restauré de 1912. Terminez votre visite en passant par l’atelier de forgeron, récemment rénové.

Du 18 au 29 mars, de 11 h à 16 h 30.

Le village de Burnaby, 6501 avenue Deer Lake, Burnaby.

Des enfants en train de visiter l’herboristerie Way Sang Yeun Wat Kee au Village de Burnaby. Photo : Facebook Burnaby Village Museum & Carousel

À la découverte des dinosaures

Le Musée de Surrey est une destination de prédilection pour les familles qui cherchent une activité fascinante et interactive. Durant cette visite, les enfants auront la chance de se plonger à l’ère des dinosaures. Découverte de fossiles, lancer de sac de fèves ou bingo, l’importante diversité des activités est suffisante pour faire briller les yeux de n’importe quel bambin.

Du 19 au 22 mars, du 26 au 29 mars. Entrée gratuite.

Le Musée de Surrey, 17710 avenue 56A, Surrey.

Le Centre de recherche en paléontologie et le Musée de la rivière Peace regroupent la plus grande collection de fossiles de dinosaures en Colombie-Britannique. Photo : Fondation du musée de Tumbler Ridge

De l’art au quotidien avec le programme famille FUSE

Lors de la semaine de relâche, les enfants ainsi que les parents auront l’occasion de se familiariser avec des pratiques artistiques interdisciplinaires, au moyen de diverses activités de création, au Musée des beaux-arts de Vancouver.

Chaque jour, les participants au programme FUSE seront invités à explorer un éventail de documents, de processus et d’idées, mis à leur disposition, afin d’examiner comment les oeuvres d’art modernes et contemporaines transforment notre compréhension du quotidien, alors qu’ils pourront se lancer dans une aventure passionnante dans la création artistique.

Du 25 au 29 mars, de midi à 16 h. Gratuit pour les membres du musée, ainsi que pour les enfants de 12 ans et moins accompagnés d'un adulte détenteur d'un billet.

Musée des beaux-arts de Vancouver, 750 rue Hornby, Vancouver.

Des enfants font de la peinture. Photo : iStock

Le printemps de la francophonie

Du 26 février au 4 avril 2019, le Bureau des affaires francophones et francophiles (BAFF) de l'Université Simon Fraser (SFU) présente l'événement Le Printemps de la francophonie 2019, à SFU. Pour cette 9e édition, l'événement célèbre la francophonie canadienne et internationale à travers une vingtaine d'activités animées par des conférenciers, des personnalités publiques, des musiciens et des artistes de la francophonie. Ces activités ont lieu dans les trois campus de l'Université Simon Fraser et dans la région de Vancouver.

Le Printemps de la francophonie va se dérouler du 26 février au 4 avril 2019 dans les différents campus de SFU. Entrée gratuite.

L'affiche du printemps de la francophonie à SFU. Photo : courtoisie: http://www.sfu.ca/baff-offa/en.html

Pour des budgets un peu plus élevés, voici des idées qui devraient plaire à toute la famille.