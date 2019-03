Rafael Lozano-Hemmer, un artiste engagé et spectaculaire

L'artiste canado-mexicain Rafael Lozano-Hemmer peut être qualifié de spectaculaire. Mais il est surtout un artiste reconnu pour son utilisation de la science et des nouvelles technologies afin de faire réfléchir les spectateurs.

L’utilisation de la technologie permet aussi de créer des expériences pour les spectateurs, souvent à l’extérieur, dans la rue ou même sur des plages.

Rafael Lozano-Hemmer présenté par le Musée d’art contemporain de Montréal pour l’exposition Présence instable fait partie des huit finalistes du Grand Prix du Conseil des arts de Montréal

« Tout son travail est basé sur l’interaction avec le spectateur. Il fait vivre des expériences, il est très spectaculaire et ses expositions sont souvent à très grands déploiements. Mais ce n’est pas pour créer un spectacle ou de l’effet, c’est pour capter le spectateur pour l’amener à réfléchir autrement. Dans son travail, il y a toujours un aspect un peu critique de ces technologies », explique Lesley Johnstone, chef des expositions et de l’éducation au Musée d'art contemporain (MAC), et co-commissaire de l’exposition Rafael Lozano-Hemmer : Présence instable.

Elle raconte qu’une de ses expositions interactives, Articulated Intersect, a eu lieu sur la Place des Festivals à Montréal.

C’étaient des faisceaux de lumières que les visiteurs pouvaient actionner et se mettre en contact avec un autre visiteur qui était à l’autre bout de la place. C’est souvent ce genre d’art public qui est un peu démesuré. On voyait les lumières à des kilomètres à Montréal. Lesley Johnstone

Cependant, cet artiste a aussi des œuvres plus petites et discrètes. D’autres sont moins technologiques, mais tout aussi interactives. Parfois les œuvres sont créées par une interaction entre un être humain et une technologie.

L’artiste Rafael Lozano-Hemmer Photo : Radio-Canada

L’artiste utilise aussi ses œuvres à des fins politiques. « Au Mexique ou à La Havane, il utilise les technologies pour donner la parole à des personnes qui ne l’ont pas dans leur société », ajoute-t-elle.

Les visiteurs apprécient les différents types d’expériences que font vivre les oeuvres de Rafael Lozano-Hemmer.

Le contenu politique passe bien par notre propre implication dans les œuvres. Il y a aussi quelque chose de ludique que les enfants apprécient. Lesley Johnstone

L’installation complexe des œuvres de l’artiste a été facilitée par la proximité du studio de Rafael Lozano-Hemmer à Montréal. « Ça prend une grosse infrastructure de filage, d’ordinateurs et de caméras », reconnaît Lesley Johnstone.

L’exposition voyage et sera bientôt présentée à Monterrey au Mexique et à San Francisco aux États-Unis.

Cinq oeuvres marquantes de Rafael Lozano-Hemmer

Pulse Spiral (Nouvelle fenêtre) [Pulsations en spirale], 2008

L’artiste a créé plusieurs œuvres du même type avec l’idée de capter les fréquences cardiaques pour activer des lumières.

Vicious Circular Breathing [Respiration circulaire vicieuse], 2013

C'est une sorte de machine à respirer qui est impressionnante par sa taille.

On rentre dans une cabine en verre, un environnement fermé. Les respirations de toutes les personnes qui y rentrent restent à l’intérieur. C’est une de ses plus grandes oeuvres au niveau de l’espace à l’intérieur. Lesley Johnstone

Zoom Pavilion [Pavillon d’amplification], 2015

En collaboration avec Krzysztof Wodiczko, un artiste très engagé politiquement.

Cette œuvre capte l’image du visiteur avec trois types de caméras. C’est une référence à toutes les caméras qui enregistrent notre image pour les centres de données.

Exposition de Rafael Lozano-Hemmer : Vue de l'oeuvre Zoom Pavilion au Art Basel Unlimited - Art Basel 47, Bâle, Suisse Photo : Sebastiano Pellion

Sphere Packing : Bach [Empilement sphérique : Bach], 2018

Une série de différentes œuvres

Ce sont des boules faites de différents matériaux dans lesquelles l’artiste a comprimé toutes les compositions d’un compositeur comme Mozart, Beethoven, Wagner. Lors de l’exposition au MAC la sphère présentait l’œuvre de Bach. Cependant le compositeur était si prolifique que les visiteurs pouvaient entrer dans la sphère. On pouvait y entendre une composition faite à partir de plus des 1000 compositions du musicien.

Voz Alta and Prototype (Nouvelle fenêtre) [Voz Alta et prototype], 2008

Rafael Lozano-Hemmer, Voz Alta, Relational Architecture 15 Photo : Antimodular Research

L'artiste a invité des membres des familles des étudiants victimes du Massacre de Tlatelolco au Mexique en 1968, à prendre la parole. « Ces mots ont été transformés en lumières projetées dans la ville de Mexico », explique Lesley Johnstone.