Un tout nouveau cirque à Saint-Germain de Kamouraska

Le spectacle sera présenté dans un nouvel amphithéâtre pouvant accueillir 276 spectateurs.

Cet espace modulaire est formé de vieux conteneurs maritimes disposés en hémicycle. La paroi rocheuse qui le surplombe et forme l’arrière-scène sera utilisée par les acrobates qui se livreront à « des prouesses de haute voltige » selon le cirque.

Un croquis de la scène et des gradins. Photo : Cirque de la Pointe-Sèche

Quarante représentations sont prévues cet été, entre le 4 juillet et le 18 août. Les onze artistes de cirque se produiront tous les soirs à l’exception du lundi.

Le spectacle d’un peu plus d’une heure est inspiré du lieu qu’il occupe et de son patrimoine maritime. Il combinera acrobatie, musique et éclairage.

Avec les informations de Xavier Lacroix.