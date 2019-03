Risques d’embâcles et d’inondations dans les prochains jours

Environnement Canada prévoit jusqu’à 30 millimètres de pluie dans l’extrémité sud de la province et jusqu’à 15 millimètres dans les régions du centre et du nord de la province. Les températures varieront entre 5 et 9 degrés Celsius samedi, ce qui devrait entraîner la fonte des neiges et des glaces.

Les personnes qui demeurent dans des secteurs sujets aux inondations devraient prendre les mesures de précaution appropriées pour protéger leurs maisons et leurs biens.

Les responsables du programme Surveillance des cours d’eau continuent de suivre la situation de près.

L’OMU rappelle aux gens du Nouveau-Brunswick de :