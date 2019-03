Le ministère des Transports agrandira le carrefour giratoire de Sullivan à Val-d'Or

Le gouvernement du Québec a annoncé vendredi matin que près de 166 millions $ seront investis pour les années 2019 à 2021 dans les infrastructures routières de l'Abitibi-Témiscamingue. Le ministère des Transports (MTQ) procédera notamment, en 2020-2021, à l'agrandissement du carrefour giratoire à l'intersection des routes 111 et 117 à Val-d'Or, en raison du fort achalandage.

Le carrefour de Sullivan à Val-d'Or est considéré depuis des années comme problématique, puisqu'un nombre important d'usagers de la route l'emprunte, causant régulièrement une entrave à la circulation. Le MTQ a donc décidé de procéder à des travaux d'agrandissement en 2020 2021.

Cependant, il n'y aura aucune intervention permettant d'empêcher l'inondation de la route 111 dans ce secteur. Il s'agit pourtant d'un problème qui a été soulevé à maintes reprises par la Ville de Val-d'Or en période de fonte des neiges.

À lire aussi : L'inondation de la route 111 irrite les automobilistes à Sullivan

Le nouveau directeur général du ministère des Transports en Abitibi-Témiscamingue, Philippe Lemire, assure cependant qu'il sera proactif dans ce dossier. Il y a un défi au niveau géotechnique, explique-t-il. On est en phase d'analyse pour trouver la situation optimale pour intervenir dans ce secteur.

Le ministre responsable de la région, Pierre Dufour, a profité du point de presse pour annoncer que la construction du carrefour giratoire à l'ouest de la ville serait bel et bien complétée cette année. Tout est attaché, s'est-il exclamé. Enfin, on va pouvoir avoir cette réalisation-là qui va se terminer. Ça va permettre de désengorger la sortie ouest. C'est une très bonne nouvelle pour l'ensemble de la population.

Pierre Dufour promet plus pour la 117

D'autres travaux majeurs sont prévus prochainement par le MTQ, dont l'asphaltage de la route 393 à l'ouest de Duparquet et l'amélioration de la halte routière du Domaine, dans la réserve faunique La Vérendrye.

En point de presse, Pierre Dufour a affirmé qu'il aurait souhaité pouvoir annoncer davantage de travaux majeurs sur la 117, mais qu'il continuerait ses démarches dans le dossier. La route est conforme au débit de passage de voitures, mais la problématique, c'est qu'il y a des périodes de pointe qui sont complètement majeures et qui créent naturellement de la problématique , a-t-il expliqué.