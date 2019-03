Construction d'une nouvelle ligne de plus de 150 km : Hydro-Québec consultera la population

Une rencontre aura lieu le 18 mars à La Sarre au Golf Beattie, une autre le 20 mars à la salle municipale de Launay, puis le 26 mars à Lebel-Sur-Quévillon.

L'objectif est d'informer la population du projet et de discuter de possibles impacts environnementaux.

Hydro-Québec souhaite débuter la construction en 2021 afin que la ligne électrique puisse entrer en service au début de l'année 2024.

Selon la Société d'État, la hausse de la consommation d'électricité en Abitibi-Témiscamingue nécessite cette construction.

En 1980, la consommation maximale annuelle en Abitibi-Témiscamingue était de 500 mégawatts. Elle se situe maintenant à 1200 mégawatts. Hydro-Québec estime que la consommation maximale se situera autour de 1400 mégawatts d'ici 15 ans, d'où l'importance de construire une nouvelle ligne.

La conseillère en relations avec le milieu chez Hydro-Québec, Sylvianne Legault, estime que les rencontres publiques permettront de connaître les préoccupations des citoyens.

Il y a quand même des cours d'eau à traverser, il y a des eskers à traverser. On travaille d'ailleurs avec le groupe de recherche sur les eaux souterraines pour avoir les meilleures précautions pour protéger les eskers quand on va les traverser. Ce sont des éléments qu'on a à considérer, qui sont plus propres au milieu de l'Abitibi.

Hydro-Québec a également présenté les différentes étapes du projet d'une nouvelle ligne électrique. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Sylvianne Legault assure d'ailleurs que tous les éléments sont considérés dans l'analyse du projet.