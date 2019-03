Deux films consacrés aux Autochtones à découvrir au FIFA

Parmi sa programmation qui inclut plus de 200 œuvres en provenance de 40 pays, le Festival international du film sur l'art (FIFA) présentera deux documentaires consacrés aux Autochtones, notamment une production canadienne sur le Festival de contes et légendes Atalukan de Mashteuiatsh au Saguenay.

Tourné par la Québécoise Claude Hamel, le documentaire Territoire Ishkueu - Territoire Femme qui s’est fait remarquer lors de sa projection en 2018 au Festival du cinéma international d’Abitibi-Témiscamingue s’intéresse à une manifestation culturelle dont la mission est de raviver la tradition orale de la nation innue.

La réalisatrice native de l’Abitibi a posé sa caméra sur celles qui font vivre ce festival qui célébrera cette année sa 9e édition. Les images poétiques où se mêlent chants traditionnels et récits légendaires font défiler à l’écran plusieurs personnalités telles Joséphine Bacon, Natasha Kanapé Fontaine ou Sonia Robertson.

Le documentaire Territoire Ishkueu - Territoire Femme de Claude Hamel présenté au Festival international du film sur l’art (FIFA) de 2019. Photo : Fournie par le Festival international du film sur l’art/Josée Robertson

Avec le second documentaire Black Indians, le trio de réalisateurs, Jo Béranger, Hugues Poulain et Édith Patrouilleau, nous entraîne au cœur d’une histoire fascinante et méconnue d’une minorité des États-Unis, celle de ces « Indiens noirs », fruits d’un métissage entre autochtones et afro-américains.

Direction dans l’État de la Louisiane pour le Mardi gras autochtone, véritable mélange syncrétique de chants tribaux et de costumes créoles. La fête est aussi l’occasion d’un véritable jour du Souvenir lorsque leurs ancêtres des Premières Nations accueillaient les esclaves fugitifs dans les bayous.

Le Festival international du film sur l’art (FIFA) se déroule du 19 au 31 mars dans différents lieux du centre-ville de Montréal.