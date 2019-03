Wilson-Raybould se pose en défenseuse des Canadiens qui veulent changer la culture politique

Celle qui a claqué la porte du Cabinet Trudeau le mois dernier avant de dénoncer des pressions inappropriées qu'elle aurait subies dans le dossier de SNC-Lavalin y réitère tout de même son intention de briguer de nouveau les suffrages sous la bannière libérale l’automne prochain.

Mme Wilson-Raybould souligne avoir reçu 10 000 courriels, messages texte, appels téléphoniques et lettres depuis que toute cette affaire qui a éclaboussé le gouvernement Trudeau a éclaté. Elle dit avoir été « inspirée » par cette réponse.

Ces messages « expriment la vision, le désir et la passion des Canadiens pour effectuer des changements réels et en profondeur », écrit-elle, après avoir plaidé que le scandale a été un « signal d’alarme » pour de nombreux Canadiens.

« Vous êtes les vrais leaders qui rejetez cette culture du conflit, de la partisanerie vide et des jeux cyniques qui est trop courante, et vous vous êtes engagés à construire une culture de plus grande collaboration, de recherche de la vérité et du service fondé sur des principes pour le bien-être du Canada et de tous les Canadiens ».

Merci. Je suis avec vous. Notre but collectif est d’encourager, de soutenir et d’avancer les axes principaux qui aideront à transformer la culture politique, afin qu’elle soit orientée vers les services à tous les Canadiens plutôt que fondée sur des choix intéressés. Jody Wilson-Raybould, députée de Vancouver Granville et ex-ministre de la Justice

La ministre ne dit rien de neuf au sujet du litige qui l’oppose au premier ministre Trudeau. L’affaire SNC-Lavalin « est toujours en cours, et plus de clarté et d’information est nécessaire », souligne-t-elle, avant de réitérer, comme elle l’a fait lors de son témoignage devant le comité de la justice, que les principes de la primauté du droit et de l’indépendance judiciaire sont « sous pression ».

« Collectivement, et en tant qu’individus, nous sommes mis au défi de répondre », affirme-t-elle.

Jody Wilson-Raybould pourfend en outre la « vieille vision cynique » que distillent certains politiciens et commentateurs en arguant qu’il s’agit « simplement de la façon dont les choses se font, et que ce sera toujours comme ça ». Il ne faut « jamais se résigner » à accepter cet état de fait, plaide-t-elle.

Je me suis retrouvée dans une situation à laquelle je ne m’étais jamais attendue. Je n’ai fait que mon travail et je ne m’attendais pas à être un sujet d’attention national. Mais vous prêtiez attention – pour de bonnes raisons – parce que cette affaire est sérieuse. Jody Wilson-Raybould, députée de Vancouver Granville et ex-ministre de la Justice

« Être différent est un thème intimement lié à mon travail en politique », plaide encore l’ex-ministre. « Je vous demande de me réélire pour vous représenter. Je vous promets que je m’efforcerai du mieux que je peux à agir différemment de ce à quoi nous avons été de plus en plus habitués. »