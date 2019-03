Imperial Oil freine un de ses développements pétroliers

Le projet, dont la construction devait débuter au dernier trimestre 2018 et se terminer en 2022, prendra au moins un an de retard, selon le communiqué de l’entreprise.

Contrairement aux derniers projets d’exploitation de sables bitumineux d’Imperial Oil, le projet Aspen mise sur une extraction souterraine du carburant plutôt que sur l’exploitation d’une mine à ciel ouvert. Photo : La Presse canadienne / Jason Franson

Imperial Oil blâme en particulier cette décision sur les réductions obligatoires de production instituées par le gouvernement albertain depuis le début de l’année.

L’entreprise demeure inquiète des conséquences inattendues de la décision du gouvernement de manipuler les prix , peut-on lire dans le communiqué de l’entreprise.

Les baisses de production, mises en place pour réduire le différentiel de prix entre le pétrole canadien et le pétrole américain, ont également un effet négatif sur le transport des hydrocarbures par train, croit l’entreprise, qui s’oppose à la mesure depuis son institution.

La décision de revenir au niveau d’activité planifié dépendra de facteurs tels que les actions gouvernementales suivantes et notre confiance dans les conditions du marché , a observé le président de la compagnie, Rich Kruger.

La première ministre de l'Alberta Rachel Notley Photo : Radio-Canada / Colin Hall

La première ministre de l’Alberta Rachel Notley a répliqué que les réductions de production ont toujours été « la meilleure décision dans une série de mauvaises options » en raison de la difficulté de transporter le pétrole à l’extérieur de la province.

Nous ne voulions pas prendre cette décision et nous voulons progressivement mettre fin à ces réductions dès que possible, mais nous nous devions d’agir pour le plus grand nombre de travailleurs dans l’industrie , a répondu Mme Notley.

Le projet a été proposé en 2012 et soumis à l’approbation de la régie albertaine de l’énergie en 2013. Le feu vert n’a pas été accordé avant l’année dernière.

Imperial Oil projetait la création de 700 emplois pendant la période de construction et 200 emplois de manière permanente.