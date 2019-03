Le Canada impose d'autres sanctions contre des individus et entités de la Russie

Le Canada restreint les finances de 129 autres personnes, entreprises et organisations de la Russie en raison de son traitement de l'Ukraine.

La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a annoncé vendredi de nouvelles sanctions pour répondre à l'occupation russe en Crimée et aux arrestations de marins ukrainiens par les autorités russes dans la mer Noire en novembre.

Les sanctions affectent un ancien vice-premier ministre et président actuel de la compagnie pétrolière de l'État russe, des amis fortunés du président Vladimir Poutine et des hauts fonctionnaires, ainsi que des entreprises industrielles telles que des sociétés aéronautiques et un chantier naval.

Selon Affaires mondiales Canada, 429 individus et entités russes ont été sanctionnés jusqu'à maintenant dans la foulée de l'agression russe contre l'Ukraine.

Les relations entre l'Ukraine et la Russie sont devenues de plus en plus tendues depuis que des manifestations ont chassé du pouvoir le président ukrainien Viktor Ianoukovitch, en 2014. M. Ianoukovitch était soutenu par la Russie.

La Russie avait réagi en occupant la péninsule de Crimée de l'Ukraine et en aidant les séparatistes des provinces de l'Est du pays à entamer une violente rébellion.