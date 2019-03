900 000 $ pour l'entretien des sentiers de motoneige et de VTT en Abitibi-Témiscamingue

C'est le ministre responsable de la région, Pierre Dufour, et la députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, qui en ont fait l'annonce vendredi après-midi.

Ce sont neuf clubs de motoneigistes et six clubs de quads qui bénéficieront des investissements gouvernementaux pour l'année 2019.

Le ministre responsable de la région, Pierre Dufour, estime que les retombées économiques liées à la pratique de la motoneige ou du quad sont importantes pour la région. On a bien beau travailler de nombreux éléments au niveau du tourisme, la chasse et la pêche, et la motoneige demeurent les trois éléments touristiques qui rapportent le plus de sous dans la région , a-t-il déclaré.

Les programmes gouvernementaux permettant de soutenir l'industrie des véhicules hors route sont financés par l'entremise des frais d'immatriculation.