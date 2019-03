Des employeurs de Kapuskasing souhaitent recruter des francophones à l'étranger

Une cinquantaine d’employeurs se sont réunis à Kapuskasing afin d’en apprendre davantage sur l’immigration francophone et bilingue. La session d’information avait pour but d’expliquer comment accéder aux programmes fédéraux et provinciaux pour recruter des employés francophones à l’étranger.

Des représentants des ambassades du Canada en France, en Roumanie et au Maroc étaient présents à l’occasion de cet atelier coordonné par la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada et les Réseaux en immigration francophone (RIF).

En tout, huit sessions seront offertes : quatre en Ontario et quatre dans les maritimes.

Le besoin est criant dans le Nord de l’Ontario, à Hearst, à Smooth Rock Falls, à Cochrane , a déclaré Christian Howald, coordonnateur du RIFRéseau en immigration francophone du Nord de l’Ontario.

On sait que les mines, c’est vraiment grave combien ils ont besoin de gens dans tous les secteurs, surtout les superviseurs. Avec la tendance de toujours garder les gens avec le plus d’ancienneté, on n’a pas pensé à former la relève de superviseurs. Christian Howald, coordonnateur du Réseau de soutien à l’immigration francophone du Nord de l’Ontario

Donc on a besoin de gens qualifiés non seulement dans les métiers spécialisés, les professions, mais aussi qui ont de l’expérience de supervision , conclut M. Howald.

Toronto, Hamilton et Hawkesbury sont les trois autres villes ontariennes qui bénéficieront de ces sessions d’informations.

Avec les informations de Francis Bouchard