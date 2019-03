L’École Notre-Dame-du-Cap ferme pour le reste de l'année scolaire à T.-N.-L.

L'école francophone de Cap Saint-Georges, à Terre-Neuve-et-Labrador, ferme ses portes pour le reste de l'année scolaire. Le ministère provincial des Transports et des Travaux publics dit prendre cette décision pour des raisons de sécurité.

Cette situation fait suite à une évaluation structurelle de l’édifice effectuée par une firme d’ingénierie, explique le ministère.

L'établissement a connu des problèmes de plomberie ces derniers jours.

L’École Notre-Dame-du-Cap indiquait jeudi qu’un plan de réaménagement des élèves serait mis en place le plus rapidement possible afin que ceux-ci reprennent les cours dans de brefs délais et puissent terminer leur année scolaire.

Les parents sont convoqués à une réunion d’information à 18 h, vendredi, au Centre des Terre-Neuviens français, à Cap Saint-Georges.

L’École Notre-Dame-du-Cap est sous la gouverne du Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador (CSFP). Elle accueille les élèves de la maternelle à la 8e année.