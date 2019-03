Un café-pâtisserie ouvrira coin King-Wellington

Maintes fois annoncée, l'ouverture du café-pâtisserie, situé au coin King Ouest et Wellington Nord, pourrait avoir lieu ce printemps.

Des travaux de rénovation sont en cours. Le propriétaire aurait investi, à ce jour, plus de 200 000 $ pour aménager l'endroit.

Cette fois serait la bonne selon la gestionnaire en planification embauchée par le propriétaire Sitrios Papdimitriou. Son projet est vraiment concrétisé. Il a décidé de s'entourer de gens afin que le projet voie le jour rapidement. Il s'est bien entouré. Commerce Sherbrooke est là. Le pâtissier est embauché. On est en bonne voie d'atteindre notre objectif , indique Isabelle De Menezes.

On y offrira des cafés, des sandwichs et des pâtisseries. Ce sera pour emporter ou pour manger sur place. Une quarantaine de places seront disponibles et il n'y aura pas de service aux tables », ajoute Mme De Menezes.

Ces locaux sont vacants depuis près de 13 ans moment où le Café Presse Café a fermé ses portes.