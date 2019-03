Vivre avec l'autisme et déjouer les prévisions

Les spécialistes croyaient que Jean-François Cimon ne parlerait jamais, qu'il ne serait jamais autonome et qu'il n'irait jamais à l'école. Le jeune homme de 26 ans, autiste de haut niveau, a tout fait pour tromper leurs prévisions et habite aujourd'hui seul, parle plusieurs langues, en plus d'occuper un poste de technicien informatique.