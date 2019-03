Pluie et redoux au Bas-Saint-Laurent

Entre 5 et 10 millimètres de pluie sont prévus vendredi au Bas-Saint-Laurent.

Les températures redescendront sous le point de congélation demain. De la neige est également prévue à certains endroits, ce qui rassure la Sécurité civile.

Le réchauffement des températures est surveillé de près parce que de nombreux embâcles se sont formés sur plusieurs rivières en décembre dernier.

Ils pourraient céder si d'importantes précipitations se mêlent à des journées trop chaudes.

À lire aussi : Redoux, pluie et possibles inondations pour terminer l'hiver

Fin du pont de glace vers l’île Verte

Le pont de glace qui mène sur l'île Verte n'est plus utilisable. La pluie et les températures élevées font en sorte que la glace n'est plus assez solide.

Le service de transport par hélicoptère entre Cacouna et Notre-Dame-des-Sept-Douleurs a repris hier et sera offert jusqu'au retour du traversier.

La saison de pêche à l'éperlan tire à sa fin

À Rimouski, les cabanes de pêcheurs ont été retirées de la banquise plus tôt cette semaine.

La pêche à pied est toujours permise pour le moment, mais pourrait prendre fin dès la semaine prochaine, comme l'explique le président de l'Association des pêcheurs d'éperlans de la rivière Rimouski, Gaston Dionne.

On risque de terminer la pêche vers la semaine prochaine parce que les marées vont être très grandes, ce qui fait que la glace peut casser. Gaston Dionne, président de l'Association des pêcheurs d'éperlans de la rivière Rimouski

Gaston Dionne rappelle que la saison de pêche a duré un peu plus de deux mois, ce qui est plutôt rare selon lui. Il indique que de telles conditions ne s'étaient pas vues depuis le début des années 2000.

Pour ce qui est du ski, le Parc du Mont Saint-Mathieu et du Mont-Comi demeurent ouverts malgré le redoux.