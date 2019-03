HBO dévoile la longueur des ultimes épisodes de Game of Thrones

Les premiers épisodes de la huitième et dernière saison du Trône de fer (Game of Thrones) seront un peu plus courts que les quatre derniers, a confirmé HBO au magazine Variety.

Les rumeurs qui circulaient sur la série avaient laissé croire que les six épisodes seraient d’une durée de 90 minutes chacun. Ce ne sera pas le cas ; seuls les quatre derniers seront plus longs que les épisodes habituels.

Variety s’est entretenu avec l’ancien président et chef de la direction HBO, Richard Plepler, qui a quitté la compagnie à la fin du mois dernier. Il a indiqué que les épisodes s’apparentaient plus à des films qu’à des épisodes de télé.

Les deux premiers épisodes vont donc durer 54 et 58 minutes. Les quatre derniers dureront environ 1 h 20 min.

Sans rien dévoiler du dénouement de l’intrigue, dont les détails sont jalousement gardés, il assure que les producteurs de la série David Benioff et D.B. Weiss ont dépassé les attentes avec le produit final.

Ils savaient que la barre était haute. Ils ont dépassé cette barre.

J’ai regardé chaque épisode deux fois, sans les effets spéciaux, et j’étais estomaqué. Les gens vont se délecter de cet incroyable joyau d’histoire, de cette production magique. Richard Pleple, ancien président et chef de la direction de HBO

Envie d’être titillés un peu plus? Plus tôt cette semaine, plusieurs médias britanniques ont relayé les informations de l’agence de presse Press Association selon lesquelles Emilia Clarke, qui incarne Daenerys Targaryen, a raconté avoir erré sans but dans Londres trois heures durant après avoir lu le scénario de la dernière saison, et avoir pleuré en filmant sa toute dernière scène.

Le premier épisode de la dernière saison du Trône de fer prendra l’affiche le dimanche 14 avril. La série prendra fin le 19 mai.