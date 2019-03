L'école primaire de Notre-Dame-du-Mont-Carmel en partie évacuée

Les 212 élèves concernés sont ceux des classes de maternelle et de 2e, 3e et 4e année. Ils ont été dirigés dans le gymnase de l’école et des locaux de la municipalité.

Les parents de ces élèves peuvent aller les chercher dès l’heure du dîner.

La Commission scolaire de l’Énergie indique que la pluie qui s’est abattue sur la région vendredi a provoqué une surcharge de poids sur la toiture et que des fissures ont été aperçues.

La toiture aurait été déneigée à deux reprises durant l’hiver. La commission scolaire indique que de nouveaux travaux de déglaçage et de déneigement devront être effectués.