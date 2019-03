Soins à domicile : une dame de 92 ans poursuivie par le gouvernement

Olivette Chabot, 92 ans, et est atteinte de la maladie d’Alzheimer. Grâce au programme gouvernemental chèque emploi-service, qui lui octroie 30 heures de soins par semaine, elle peut demeurer chez elle. Les soins sont dispensés par une aidante qui a été recrutée au privé par son fils, Stéphane Hudon. M. Hudon vit avec sa mère.

Au Québec, plus de 20 000 aidantes offrent leurs services dans le cadre du programme chèque emploi-service.

« Vous trouvez la ressource et, par la suite, le programme s’occupe de la paye et des retenues fiscales. Ma mère n’a rien à faire, à part trouver une ressource », explique Stéphane Hudon.

Le programme prévoit un taux horaire de 12,50 $. Cependant, Stéphane Hudon et sa mère ont été incapables de trouver une aidante à ce prix. Ils ont dû bonifier le salaire.

Des aidantes aimantes et dédiées, à ce prix, il n’y en a pas. Je n’ai pas le choix de bonifier leur salaire. L’aidante nous produit une facture, on fait un chèque et c’est fini.

Stéphane Hudon