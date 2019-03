Les jeunes marchent pour préserver leur planète

Élèves et étudiants d'un océan à l'autre ont délaissé les salles de classe pour se joindre à la manifestation internationale pour le climat. Les jeunes réclament des actions gouvernementales fortes, mais également des efforts individuels des particuliers pour sauver la planète d'un réchauffement global.

Initiée par une jeune Suédoise de 15 ans Greta Thumberg, qui manifeste régulièrement devant le parlement suédois depuis août dernier, réclament des actions concrètes contre les changements climatiques. Elle est également intervenue à la COP24, en décembre dernier, et au Forum économique mondiaux, en janvier dernier.

De l’Abitibi à Rimouski, de Saguenay à Sherbrooke et de Gatineau à Winnipeg en passant par Sept-Îles et Gatineau, les élèves se sont mobilisés pour dénoncer les changements climatiques et réclamer des mesures gouvernementales, mais aussi des efforts individuels de l’ensemble de l’humanité.

Plus de détails sous peu.