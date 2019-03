Un nouveau test sanguin pour dépister le cancer du sein développé en Alberta

Le test sanguin développé ne nécessite que l’équivalent d’une cuillère à café de sang. Il a été administré en accompagnement d’une mammographie à plus de 800 patientes de Calgary et d’Edmonton ainsi que 600 femmes de Manchester, au Royaume-Uni.

« Plus le cancer peut être détecté tôt quand il est possible de le traiter, meilleurs seront les résultats », affirme Kristina Rinker, professeure associée en bio-ingénierie à l’Université de Calgary.

Les premiers résultats des essais cliniques réalisés en 2018 sont déjà probants. Sur les 800 échantillons collectés, 90 % démontrent l’efficacité de ce nouveau test de dépistage sanguin.

La chercheuse explique qu’un algorithme informatique permet aux chercheurs d’identifier les molécules associées au cancer à un stade précoce. Elle dit que les 800 échantillons collectés montrent que le test est précis à 90 %.

Détecter le cancer assez tôt, au premier stade, et administrer le traitement le plus rapidement possible, ça sauvera des vies.

Kristina Rinker, professeure associée à l'Université de Calgary