Kevin Vickers se lance dans la course à la direction des libéraux au Nouveau-Brunswick

Je me présente humblement à ce poste en reconnaissant les premiers ministres libéraux qui ont dirigé ce parti par le passé, du grand Louis J. Robichaud à Frank McKenna, Ray Frenette, mon ami Camille Thériault, Shawn Graham et Brian Gallant, ainsi que les dizaines de milliers de Néo-Brunswickois qui ont construit ce grand parti , a déclaré Kevin Vickers devant une foule de partisans rassemblée à Miramichi, sa ville natale.

Je construirai une équipe, des femmes et des hommes talentueux et diversifiés, pour me guider , a-t-il poursuivi.

Durant son discours, il a abordé plusieurs enjeux provinciaux, dont l'économie, la responsabilité fiscale, l’immigration, la justice sociale, l’éducation, la santé, l’environnement. Il propose entre autres d’appuyer le développement du tourisme francophone dans la province.

Nous avons tellement de potentiel pour augmenter notre part de marché au niveau touristique. Alors, pourquoi est-ce que les autres provinces de l’Atlantique sont devant nous? Nous pouvons et nous devons nous rattraper. À titre d’exemple, la population de la Francophonie mondiale compte 300 millions de personnes. Notre objectif est d’attirer seulement 1 % de ces personnes au Nouveau-Brunswick en tant que touristes chaque année , a expliqué Kevin Vickers.

Une foule de libéraux s'est rassemblée à Miramichi pour l'annonce de Kevin Vickers. Photo : Radio-Canada / Catherine Allard

La foule rassemblée pour l'écouter comprend notamment les députés Roger Melanson, Isabelle Theriault, Benoit Bourque, Monique LeBlanc, ainsi que l’ancien premier ministre Camille Thériault, l’ancienne lieutenante-gouverneure Marilyn Trenholm-Counsell, le stratège Bernard Thériault.

Gaetan Pelletier, un homme d’affaires de la région de Charlo qui s'était lancé dans la course est aussi présent à Miramichi et il donne maintenant son appui à M. Vickers.

Kevin Vickers, ancien sergent d’armes de la Chambre des communes, a récemment pris sa retraite comme ambassadeur du Canada en Irlande. Il songeait depuis décembre à se porter candidat dans la course à la direction des libéraux.

Une autre personnalité s'est aussi proposée pour diriger le Parti libéral, René Ephestion, directeur général de la Maison Nazareth à Moncton. Il croit pouvoir obtenir la citoyenneté canadienne à temps pour le congrès de direction.

Le député de Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore, Denis Landry, est chef intérimaire du parti depuis la mi-février. Il occupe la direction jusqu’au congrès des libéraux du 22 juin, à Saint-Jean, où le nouveau chef sera élu.

Brian Gallant a démissionné à la suite de la défaite de son gouvernement sur un vote de confiance. Les députés ont majoritairement voté contre le discours du Trône présenté par les libéraux peu après les élections de l'automne dernier. Aucun parti n'avait remporté la majorité des sièges à l'Assemblée législative à l'issue du scrutin.

Avec des renseignements de Catherine Allard et de Jacques Poitras, de CBC