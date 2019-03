Fusillades en Nouvelle-Zélande : consternation en Atlantique

Au moins 49 personnes sont mortes et 20 autres ont été grièvement blessées dans des fusillades survenues dans deux mosquées de Nouvelle-Zélande remplies de fidèles pendant les prières du vendredi. Quatre suspects ont été arrêtés.

Le coeur est en mille morceaux parce que ce sont des personnes innocentes qui voulaient juste prendre un petit moment pour prier. [...] C’est un acte de violence qui visait des personnes nullement violentes , affirme le président du Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick, Moncef Lakouas.

La Nouvelle-Zélande est loin des provinces de l’Atlantique, mais la solidarité humaine est universelle, ajoute-t-il.

Ce qui se passe en Nouvelle-Zélande ou dans le monde nous affecte tous, pas juste parce que ce sont des musulmans, mais parce que ce sont des êtres humains. Si le même acte avait été dans une église ou une synagogue, on aurait été autant choqués parce que ce genre de chose n’est certainement pas accepté dans une société de droit, de respect et de liberté d’expression et de religion , explique Moncef Lakouas.

Le président de l'Association des étudiants et des étudiantes internationaux du Centre universitaire de Moncton (AEEICUM), Mohamed Bouya Ely Vall, s'est dit bouleversé par ce qu'il a vu à la télévision en se levant, vendredi matin. Il se dit triste de vivre dans un monde où ce type de carnage semble devenir fréquent.

De jour en jour, il y a plus d’attaques qui se font de cette nature. Mais quand même je suis rassuré qu’à la fin, c’est l’amour qui va gagner, à la fin, on va être capables de surpasser ce défi.

Le président de l'Association des étudiants et des étudiantes internationaux du centre universitaire de Moncton, Mohamed Bouya Ely Vall, est découragé par le fait que des tueries surviennent régulièrement. Photo : Radio-Canada

Ce qui rend les attentats d'autant plus effrayants, selon un autre étudiant international rencontré sur le campus de Moncton, Jaber Najim, c'est qu'ils ont eu lieu dans des mosquées. C’est des espaces qui sont faits pour faire des prières. C’est effrayant que des gens qui viennent pour faire des prières, pour demander la paix, pour demander la sécurité, c’est effrayant que quelqu’un y vienne faire un attentat, c’est choquant d’arriver à cela.

Les victimes se trouvaient dans des mosquées, note l'étudiant Jaber Najim, des lieux synonymesJaber Najim de paix normalement. Photo : Radio-Canada