Fusillades en Nouvelle-Zélande : tristesse et incompréhension au Centre islamique de l'Outaouais

En ce jour de prière, de nombreux fidèles se sont dits attristés par l'attaque qui a fait 49 morts jusqu'à maintenant.

Il y a des gens qui pensent à tort que les musulmans sont contre l'humanité. Jamais notre religion n'incite les gens à attaquer les autres, c'est dans notre livre saint , affirme Ahmed Souissi, un fidèle qui fréquente le Centre islamique de l'Outaouais. Ces gens-là sont des gens qui veulent la paix, ils n'ont fait mal à personne, ça fait mal de voir qu'on s'attaque à eux.

Nous dans l'islam on nous a demandé de respecter toutes les religions, toutes les nations, tous les humains parce que c'est une religion de paix. Ahmed Souissi, un fidèle qui fréquente le centre islamique de l'Outaouais

Ils ne connaissent pas ce que ça veut dire l'islam , croit Mohammed Hmimsa, un fidèle belge de passage dans la région.

Il y a des extrémistes, ce sont toujours des choses qui peuvent arriver , croit Benamar Boudjienan. Il y a des politiciens qui alimentent cette haine envers l'autre.

Ahmed Souissi, un fidèle qui fréquente le centre islamique de l'Outaouais, croit que des pensent à tort que les musulmans sont contre l'humanité. Photo : Radio-Canada

La police de Gatineau a indiqué que la surveillance sera accrue autour des deux mosquées de Gatineau aux heures de prière aujourd'hui.

Du côté d'Ottawa, la police augmentera aussi la surveillance autour des mosquées de la Ville aujourd'hui.

Réactions politiques

Le premier ministre Justin Trudeau a publié sur Twitter : Attaquer les gens pendant leur prière est horrifiant, et le Canada condamne vigoureusement les fusillades survenues aujourd'hui en Nouvelle-Zélande. Nos cœurs vont aux victimes et à leurs familles, et nous partageons le deuil des Néo-Zélandais et des musulmans du monde entier.

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, Ralph Goodale, a aussi indiqué sur Twitter : Le Canada appuie les communautés musulmanes ici, en Nouvelle-Zélande et partout dans le monde. La haine, la violence et l’extrémisme de droite n’ont pas leur place dans n’importe quelle société.