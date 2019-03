Les étudiants se mobilisent pour le climat

Les étudiants de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et ceux des cégeps de Chicoutimi, Jonquière et Saint-Félicien font la grève vendredi pour appuyer le mouvement québécois La planète s'invite à l'Université.

Des piquets de grève se tiennent devant les établissements en avant-midi. Les étudiants se regrouperont à l’UQAC vers 13 h pour une marche qui se terminera à la Place du citoyen.

Les étudiants demandent aux gouvernements et au milieu de l’éducation d’en faire davantage pour répondre à l’urgence climatique de notre planète. Quelque 350 experts, donc Claude Villeneuve, ont signé une lettre pour les appuyer.

La responsable des communications du comité environnemental de l'UQAC, Cynthia Legault, rappelle que les scientifiques sonnent l'alarme sur les enjeux climatiques depuis 25 ans. C’est nous les jeunes qui vont vivre dans ce climat-là, sur cette terre-là, dit-elle. On se sent particulièrement concernés et on veut qu’il y ait des actions qui soient prises concrètement par le gouvernement.

Des manifestations auront lieu partout au Québec. Environ 20 000 étudiants québécois participeront au débrayage.

Le mouvement est inspiré par les actions d’une jeune Suédoise, Greta Thunder, qui demande aux jeunes du monde entier de sécher leurs cours pour forcer les gouvernements à respecter leurs engagements de diminution des émissions de GES relatifs à l’Accord de Paris.