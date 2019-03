Insécurité linguistique : les jeunes doivent se faire confiance, dit William Burton

De passage au Francofièvre et à l'InterCEF, à Regina, un jeune leader de la communauté francophone canadienne est allé discuter, jeudi, avec des élèves de l'école Monseigneur de Laval - Pavillon secondaire des quatre vents (PSQV) à propos de l'insécurité linguistique. William Burton veut les aider pour qu'ils se sentent plus à l'aise de s'exprimer en français dans un contexte minoritaire.

L’insécurité linguistique est une réalité hors Québec que William Burton a déjà expérimentée.

« Ils ne se sentent pas en sécurité avec leur langue parlée. Ils disent à d’autres camarades ou amis de parler en anglais pour ne pas montrer qu’ils ne parlent pas bien français. Ils vont arrêter parce qu’ils ne croient pas à leur vocabulaire », affirme-t-il en entrevue au téléjournal de Radio-Canada Saskatchewan.

Au cours des discussions, William Burton a repéré les principaux enjeux qui tiennent à coeur aux élèves de la Saskatchewan. « Ils veulent du contenu en français, veulent connaître et faire des entrevues avec les artistes et trouver plus de contenu francophone dans leurs médias sociaux », explique-t-il tout en ajoutant que les jeunes veulent s’impliquer après les heures de classe et la fin de semaine.

Au cours des deux derniers jours, plus de 250 jeunes de 13 et 14 ans ont participé aux ateliers animés par le jeune homme, qui vit à Ottawa.

William Burton est le fondateur de la compagnie Le Réveil. Il a aussi lancé le mouvement #RéveilTLMEP. L'objectif de ce hastag était de mieux faire connaître les communautés francophones du Canada.