Micheline Dumont devient membre de l’Ordre du Canada

J’étais très contente parce qu’on a souligné d’abord le grand nombre de mes publications et surtout ma volonté d’agir sur le monde contemporain , a-t-elle réagi en fin de journée.

On a souligné que mes idées et ma voix – ce qui compréhensible parce que j’ai donné tellement de conférences! – influencent les nouvelles générations et transcendent le milieu universitaire depuis cinq décennies. C’est comme ça que ma décennie se terminait , résume-t-elle humblement.

Un hommage à la hauteur sa carrière? Bien sûr, dans une cérémonie comme celle-là, on ne dit que des choses gentilles , a-t-elle répliqué avec un sourire dans la voix. Cette dernière souligne que ce dont elle est le plus fière dans sa carrière est d'avoir ouvert un champ de recherche, d'avoir pu démontrer que les femmes sont dans l'histoire .

C’est une erreur de penser que les femmes n’ont pas été dans l’histoire. Elles ont été dans l’histoire, mais on ne les a pas vues. Micheline Dumont, historienne

Un parcours bien rempli

En tout, la gouverneure générale du Canada, Julie Payette, a rendu hommage jeudi à 103 personnes qui ont reçu soit le titre de compagnon, d'officier ou de membre.

Il y avait certainement deux fois plus d’anglophones que de francophones et deux fois plus d’hommes que de femmes , fait remarquer Mme Dumont. Un déséquilibre qui n’est pas dû, selon elle, à un problème d’équité, mais qui est plutôt la conséquence d’une longue tradition androcentrique de la société .

Micheline Dumont a signé et cosigné 18 livres et brochures dont Histoire des femmes au Québec depuis quatre siècles (avec le Collectif Clio) et Le Féminisme québécois raconté à Camille. Elle est également l'une des plus importantes collaboratrices du Dictionnaire biographique du Canada. Elle a enseigné l'histoire pendant près de 30 ans à l'Université de Sherbrooke.

En 2017, elle a reçu le Prix du gouverneur général en commémoration de l'affaire « Personne ».