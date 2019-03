Une bibliothèque neuve pour l'école primaire Saint-Paul de Pabos

L'école primaire Saint-Paul de Pabos, près de Chandler, en Gaspésie, a inauguré sa nouvelle bibliothèque scolaire et multifonctionnelle. Une bibliothèque « réinventée », selon la direction de l'école, qui permettra l'apprentissage de la musique et des arts visuels.

La bibliothèque a d’abord été conçue pour donner aux enfants le goût de lire avec ses couleurs au goût du jour, son mobilier flexible et amovible ainsi que son espace bien éclairé.

Le projet évalué à 167 000 $ a été financé par la Commission scolaire René-Lévesque.

Annie-Lou Mimeault, une élève de quatrième année, et sa camarade Rosalie Blanchette, qui est en sixième année, étaient visiblement fières de nous montrer leur nouvelle bibliothèque.

Je la trouve vraiment belle et on pourra exposer et présenter des travaux qu'on va faire , dit la première.

Il y a beaucoup de livres et notre cours de musique se fera ici , se réjouit la seconde qui lit beaucoup de romans.

Plus que la lecture

L'apprentissage de la musique, des arts visuels et du théâtre sont aussi partie intégrante de la fonction de la nouvelle bibliothèque.

Le mobilier est évolutif. On peut la configurer de différente façon pour favoriser le travail collectif. C'est vraiment un élément au cœur de notre projet éducatif , explique Nathalie Meunier, la directrice de l'école Saint-Paul de Pabos, qui espère que la bibliothèque deviendra, en quelque sorte, l'âme de l'école.

Avec les informations de Bruno Lelièvre