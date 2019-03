La baisse du prix des permis de chasse bien accueillie en Abitibi-Témiscamingue

Le prix du permis de chasse au petit gibier et du permis de pêche va baisser cette année. Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, en a fait l'annonce jeudi au Salon plein air, chasse, pêche et camping de Québec.

Le permis de chasse au petit gibier passera de 24,82 $ à 21,01 $ et le permis de pêche de 30,89 $ à 22,79 $.

Le gouvernement Legault a donc choisi d'annuler la hausse du prix de ces permis imposée par le précédent gouvernement.

Une nouvelle bien reçue par le président de l'Association des chasseurs et pêcheurs de Rouyn-Noranda, Jacques Brisson.

Le monde commençait à trouver que c'était cher pour aller à la chasse. Ça commençait à vouloir décliner un peu [le nombre de chasseurs] et en baissant les prix, peut être que le monde va revenir et ça va les intéresser plus [...] Il pourrait baisser encore, c'est encore dispendieux , fait-il valoir.

À lire aussi : Des permis de chasse et de pêche moins chers

Même son de cloche du côté de l'Association chasse et pêche du Témiscamingue centre.

Le président Dany L'Heureux a d'ailleurs remarqué que son association perdait des membres.

C'est la façon la plus intelligente depuis les dernières années d'attirer une nouvelle clientèle à la pêche et à la chasse. Voilà la solution de mon point de vue. Présentement, [le gouvernement] s'en prend au petit gibier en baissant les prix des permis, il y a [aussi] beaucoup de chasseurs au gros gibier. C'est sûr qu'il y a toujours place à l'amélioration par la baisse des prix. C'est sûr qu'il y a aussi d'autres solutions et d'autres moyens pour accommoder et attirer plus de monde dans le domaine de la chasse et de la pêche , indique-t-il.

Toutefois, Dany L'Heureux croit que c'est le nouveau registre québécois pour les armes d'épaules qui posera problème, puisqu'il va provoquer une diminution du nombre de chasseurs dans la province.