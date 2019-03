Brésil : le gouvernement met aux enchères certains aéroports

Les aéroports sont répartis en trois lots : six terminaux dans le Nord-Est, quatre dans le Centre-Ouest et deux dans le Sud-Est. L'objectif de ces enchères groupées est de proposer des lots réunissant des concessions attractives et d'autres de moindre envergure.

Ces 12 aéroports représentent 9,5 % du marché domestique. Le bloc du Nord-Est, qui comprend l'aéroport de Recife, est le plus attractif, car la région est touristique et la plus proche géographiquement de l'Europe.

La mise d'entrée minimale est de 219 millions de réaux (76 millions de dollars canadiens), pour un investissement total de 3,5 milliards de réaux (1,2 milliard de dollars canadiens) sur une concession de 30 ans.

Même si le gouvernement du président conservateur Michel Temer avait amorcé un programme de privatisations, son successeur d'extrême droite Jair Bolsonaro et son ministre de l'Économie, l'ultralibéral Paulo Guedes, en ont fait avec les coupes budgétaires un des leviers principaux pour réduire la dette publique et reconquérir la confiance des investisseurs.

Le président Jair Bolsonaro lance son programme de privatisations par cette mise aux enchères d'aéroports. Photo : Getty Images / Sergio Lima

Potentiels acheteurs étrangers

Le Brésil sort de deux années de récession (2015-2016) suivies par deux années de faible croissance.

« Dans une certaine mesure, ce sera un test, mais il y a des facteurs à pondérer : le format de l'appel d'offres a été défini par le gouvernement précédent [...] il y a aussi des investisseurs qui opèrent déjà dans d'autres aéroports et qui sont intéressés à participer. C'est un test, mais pas définitif », explique Ricardo Sanches, du cabinet d'avocats Dias Carneiro Advogados.

Au total, 42 aéroports doivent être privatisés au Brésil entre 2020 et 2022 pour un investissement total de 8,7 milliards de réaux sur 30 ans. Les aéroports de Rio de Janeiro et Sao Paulo, les plus convoités en raison du nombre de passagers qui y transitent, seront parmi les derniers.

Un succès vendredi « n'augurera pas forcément d'un succès dans les autres secteurs, étant donné que le secteur aéroportuaire est stable et bénéficie déjà d'investissements » au Brésil, souligne également Ricardo Sanches.

Selon la presse locale, au moins neuf entreprises ont d'ores et déjà fait part de leur intérêt, dont des étrangères comme le groupe français Vinci.