Le fédéral promet 12,8 millions d’investissements la Première Nation de Cat Lake

Le ministre des Services aux Autochtones et le chef de la Première Nation de Cat Lake ont signé jeudi la version finale de l'entente qui permettra la construction de nouveaux logements dans cette communauté aux prises avec des problèmes d'insalubrité.

Ottawa a précisé que l’accord représentait un investissement pouvant atteindre 12,8 millions de dollars dans la Première nation de Cat Lake, soit plus que les 10 millions de dollars promis dans l’accord provisoire conclu le mois dernier.

Une habitation de la Première Nation de Cat Lake où des moisissures sont présentes. Photo : Raul Rincon

Dans une déclaration, le ministre des Services aux Autochtones, Seamus O’Regan, a déclaré que le gouvernement allouera 5 millions de dollars à la construction de 15 nouveaux logements à Cat Lake et 2,1 millions de dollars pour la réparation et la rénovation de 21 maisons.

Le gouvernement fédéral accordera également 3,1 millions de dollars supplémentaires pour 10 nouvelles maisons mobiles et 200 000 $ pour un nouvel entrepôt temporaire.

Un montant supplémentaire de 2,4 millions de dollars a été attribué aux coûts associés , tels que les visites et les inspections de sites, le transport de matériaux sur la route de glace en hiver et le recrutement de plusieurs gestionnaires pour superviser le projet et la maintenance des unités.

La Première Nation de Cat Lake a décrété l’état d’urgence en janvier, affirmant que de terribles conditions de logement dans la communauté avaient provoqué de multiples maladies et morts causées par des conditions de logement profondément inadéquates .

La Première Nation de Cat Lake comprend un peu plus de 500 habitants.

Avec les informations de la Presse Canadienne