Effets du cannabis : des chercheurs de la région relancent une étude

À l'époque, les chercheurs avaient mentionné aux volontaires leur intention de relancer l'étude une dizaine d’années plus tard. Il y a un an, une équipe de l'Écogène 21 a repris contact avec les participants.

Quand je leur explique au téléphone, je leur explique c'est quoi la recherche pis qu'est-ce qu'ils avaient fait dans le temps pis ils s'en souviennent un peu. Ils se souviennent des événements marquants comme l'IRM, c'est vraiment un événement marquant quand on a 12 ans , explique Miriam Larouche, coordonnatrice de recherche chez Écogène 21.

La première phase de l'étude avait révélé qu'un tiers des adolescents avaient déjà consommé du cannabis au moins une fois dans leur vie. Cette nouvelle étape permettra d'analyser l'évolution de la santé des participants.

Par l’entremise d’examens psychologiques, d’imagerie par résonnance magnétique du cerveau et grâce au profil génétique, les chercheurs veulent en apprendre davantage sur la santé des consommateurs de marijuana.

On peut faire des calculs de la quantité de matière grise, de matière blanche qui se trouve dans les coupes du cerveau obtenues par imagerie et on peut, à ce moment-là, lier ces informations à d'autres données comme des données génétiques obtenues par des analyses sanguines et par le biais de questionnaires.

Louis Richer, neuropsychologue et professeur à l'UQAC