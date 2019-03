Les précipitations au sud du Manitoba accentuent les risques de crues de la rivière Rouge

Depuis mercredi soir, une importante tempête hivernale se déplace sur le centre des États-Unis en direction de l'est du Canada en apportant de la neige et des vents forts sur le Manitoba. Tant au Dakota du Nord que dans le sud-est du Manitoba, ces précipitations s'ajoutent à un hiver déjà bien plus enneigé qu'à l'habitude et font craindre une saison d'inondations printanières difficile.