C.-B.: le coût du nettoyage des puits de pétrole et de gaz évalué à 3 G$

La vérificatrice générale, Carol Bellringer, a compté plus de 10 000 puits inactifs. Les trois quarts attendent toujours d’être démantelés, comblés ou bouchés pour éviter une contamination de l’environnement.

De plus, le nombre de puits orphelins , c’est à dire dont le propriétaire est en faillite, insolvable ou introuvable, a été multiplié par sept en trois ans, passant de 45 en 2015 à 326 en 2018.

En tout, la vérificatrice générale de la Colombie-Britannique estime que le coût de nettoyage de tous les puits de la province, y compris ceux qui sont en fonctionnement, s’élèverait à 3 milliards $.

Les entreprises gazières et pétrolières ne sont pas obligées, en Colombie-Britannique, de nettoyer leurs sites après utilisation, sauf ordre direct de la Commission du gaz et du pétrole, qui est en charge de contrôler l’impact de l’extraction des hydrocarbures sur l’environnement et la santé.

L’Assemblée législative a modifié la loi sur les activités liées au gaz et au pétrole, en avril 2018, pour renforcer les pouvoirs de la commission, mais celle-ci est encore dans un processus d’écriture des nouvelles réglementations.

Par ailleurs, la Cour suprême du Canada a récemment statué que la décontamination de l'environnement a préséance sur le remboursement des créanciers lorsqu'une entreprise pétrolière fait faillite.

Actuellement, le coût du nettoyage des plus de 300 puits orphelins en Colombie-Britannique revient directement à la commission, grâce à une taxe sur la production des entreprises. Or, Carol Bellringer souligne que le fonds pour les puits orphelins est insuffisant. Il y manquait 16 millions $ en 2016 et 13 millions $ en 2017.

La vérificatrice générale recommande que le ministère de l’Environnement de la Colombie-Britannique et la Commission du gaz et du pétrole assurent une pression plus forte sur les entreprises pour qu’elles planifient le nettoyage des sites d’extraction le plus tôt possible.