Moose Jaw et Gravelbourg choisies pour être des « communautés francophones accueillantes »

Moose Jaw et Gravelbourg ont été sélectionnées pour accueillir un projet pilote du Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan (RIF-SK), dont l'objectif est de rendre les régions de la province plus attractives et de retenir davantage les immigrants.

En septembre 2018, le RIF-SK avait organisé un sommet entre les acteurs locaux et nationaux de l’immigration francophone pour présenter le projet pilote des « Communautés francophones accueillantes » (CFA).

Ce projet pilote est mis en place par le ministère de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada (IRCC) à l'échelle du pays, et se fait en collaboration avec les Réseaux en immigration francophone du pays. « Le principe, c’est le “ pour et par ” les francophones. C’est les gens sur le terrain qui vont décider ensemble comment devenir une communauté francophone accueillante », explique Francine Proulx-Kenzle, l’agente contractuelle du projet CFA pour le RIF-SK.

Finalement, la candidature commune de Moose Jaw et de Gravelbourg, portée par les associations communautaires des deux villes, a été retenue pour participer à l’initiative pilote pour la Saskatchewan. « On s’est rendu compte que, ensemble, Moose Jaw et Gravelbourg avaient beaucoup à offrir et beaucoup de potentiel, indique Mme Proulx-Kenzle. En plus, ils répondent aux critères établis par le ministère. »

Un conseil consultatif sera mis prochainement en place en parité entre les deux communautés. Ses membres auront la mission de produire un plan d’action à partir d’un état des lieux de l’immigration francophone dans la région et de proposer des solutions aux problèmes rencontrés le cas échéant : « On veut se donner les outils pour une immigration réussie », affirme Francine Proulx-Kenzle.

Le temps est vraiment opportun en Saskatchewan pour se doter d’outils pour être une meilleure communauté Francine Proulx-Kenzle, agente contractuelle du projet CFA pour le RIF-SK

Selon la directrice de l’Association Communautaire Fransaskoise de Moose Jaw, Chantal Amstad, il est difficile à ce stade de dire quelles sont les attentes pour ce projet : « C’est sûr que si l'on compare à des villes plus importantes comme Saskatoon et Regina, il y a moins de services en place ».

Selon les résultats obtenus par le projet pilote, d’autres communautés pourront se joindre à l’initiative : « Il faut partager les bons coups et partager les défis », conclut Francine Proulx-Kenzle.

Avec les informations d'Amélia MachHour.